Российские военные проверяют готовность войск на Курилах

Контрольная проверка началась в армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу округа.

«Состоялись строевые смотры готовности подразделений, привлекаемых к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссии проверили у военных укомплектованность всем необходимым снаряжением и вещевым имуществом, исправность стрелкового оружия и тд.

По данным службы, в ближайшее время военнослужащие армейского корпуса Восточного военного корпуса сдадут нормативы по боевой и физической подготовке. Контрольная проверка в соединениях и воинских частях на Сахалине и Курильских островах продлится до конца апреля.

26 февраля крупные военные учения начались на Курильских островах. Эти маневры были ориентированы на отработку противодесантной обороны. В них задействовали более 1 тыс. военнослужащих пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа и порядка 300 единиц техники. К учениям привлекли силы Тихоокеанского флота, вертолеты и самолеты, беспилотники для разведки и корректировки огня. Руководство учениями было предоставлено исполняющему обязанности командира армейского корпуса ВВО Герой России генерал-майору Владимиру Белявскому.

Позднее российский посол в Японии Михаил Галузин провел пресс-конференцию, на которой объяснил проведение Россией военных учений на Южных Курилах. Дипломат отметил, что такие меры необходимы России, чтобы обеспечить защиту законных интересов в сфере обороны. В то же время Галузин подчеркнул, что стремление России обеспечить безопасность своих территорий в то время, как США позиционируют ее как угрозу, естественно.