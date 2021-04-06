Шойгу потребовал не допустить распространение COVID на параде Победы в Москве

Министр обороны России потребовал от должностных лиц принять меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции при подготовке и проведении парада Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава Минобороны подчеркнул, что главное — сохранить здоровье участников и гостей мероприятия.

Он отметил, что тренировки личного состава и техники при подготовке к параду «проходят с соблюдением строгих мер безопасности», а в местах размещения каждого парадного расчета находятся медицинские пункты.

Кроме того, по словам министра, все участники парада получили вакцину против COVID-19.

Шойгу также потребовал обеспечить безопасность личного состава при исполнении плановых контрольных проверок, которые стартовали в органах военного управления, соединениях и воинских частях.

Ранее сообщалось, что первая совместная тренировка пеших расчетов, механизированных колонн и авиации состоялась в Московской области.