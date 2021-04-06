Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Военные новости

close

США провалили испытания гиперзвукового оружия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Соединенные Штаты потерпели неудачу во время испытаний гиперзвукового оружия 5 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американские Военно-воздушные силы.

«5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель», — указано в заявлении ВВС США.

Ранее сообщалось, что график испытаний гиперзвукового оружия, составленный американским министерством обороны, может быть сорван из-за логистических проблем. По данным счетной палаты США, в стране на данный момент существует только один «коридор для летно-конструкторских испытаний большой дальности», однако он не сможет поддерживать установленные Пентагоном темпы испытаний.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.