На военной базе в США произошла стрельба

Неизвестный устроил стрельбу в городе Фредерик в американском штате Мэриленд. Об этом у себя в Twitter во вторник, 6 апреля, сообщает местная полиция.

Как сообщается, инцидент случился возле торгового центра. В результате стрельбы пострадали два человека, сам стрелявший был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов, передает CNN.

Информацию о стрельбе в своем Twitter также подтвердили Военно-морские силы США. Согласно поступившей информации, стрельба с участием моряков американских ВМС произошла на военной базе «Форт Детрик» в Мэриленде.

«Мы продолжим сообщать о дополнительных деталях по мере развития ситуации», — сказано в сообщении.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе.