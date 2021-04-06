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Первый замглавы миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг в Коминтерново, январь 2016 года Первый замглавы миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг в Коминтерново, январь 2016 года

Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в Донбассе

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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подтвердила гибель ребенка в результате взрыва в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет миссии.

«Второго апреля в Донецкой области в неподконтрольной правительству Александровке погиб ребенок из-за травмы при взрыве и осколочных ранений», – указано в документе.

Ранее народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством на западе Донецка погиб пятилетний ребенок.

Киев назвал эту информацию недостоверной и направил ноту СММ ОБСЕ. Украинская сторона заявила, что ополченцы не представили доказательств, в том числе видео или фото материалы, причастности украинских военных к инциденту.

Впоследствии Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели ребенка в Донбассе, в Кремле назвали произошедшее трагедией.

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