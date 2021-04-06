Пашинян заявил о нормализации своих отношений с армянской армией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его отношения с армией республики нормализовались, передает РИА «Новости».

Он отметил, что ситуация с Генеральным штабом вооруженных сил страны была урегулирована. По его словам, «армия вместе с правительством полноценно продолжит шаги по обеспечению безопасности и укреплению» республики.

До этого Пашинян объявил, что подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов в стране.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу Генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако заявление об увольнении не подписал президент Армении Армен Саркисян.