В ЛНР заявили о гибели подростка в результате взрыва мины

Два подростка подорвались на бомбе в самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает Луганский информационный центр, ссылаясь на официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Он рассказал, что в районе западной окраины населенного пункта Славяносербск двое подростков получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

По словам Осадчего, один подросток 2004 года рождения скончался из-за несовместимых с жизнью травм.

Он добавил, что, по предварительным данным, «сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство», которое было установлено в период активных боевых действий.

Ранее народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством на западе Донецка погиб пятилетний ребенок.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.