Глава МИД Украины назвал условие для открытия огня по Донбассу

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал обострившуюся ситуацию на востоке страны. Об этом сообщает французская газета Liberation, которой дипломат дал интервью.

Так, он назвал условие, при котором украинская сторона будет готова открыть огонь по территории Донбасса.

«Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», — сказал Кулеба.

При этом, по его словам, Киев привержен стремлению разрешить этот вопрос дипломатическим и политическим путем. Министр добавил, что украинские власти были удовлетворены принятием режима прекращения огня в регионе, который «работал хорошо до декабря». По его словам, «потом в Москве что-то изменилось».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели почти 30 военных Украины за время перемирия в Донбассе.