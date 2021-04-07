Пентагон отрицает свое участие в нападении на иранское судно Saviz

США отрицают любое участие в подрыве иранского судна Saviz, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции (КСИР), сообщает газета The Hill со ссылкой на официального представителя Пентагона Джессики Макналти.

«Мы можем подтвердить, что никакие силы США не были вовлечены в этот инцидент», — заявила Макналти, отказавшись давать развернутый комментарий.

По словам официального представителя Пентагона, США осведомлены об инциденте в Красном море и следят за развитием событий.

Грузовое судно Saviz подверглось нападению во вторник, 6 апреля, вблизи берегов Эритреи. Согласно предварительным данным, в результате инцидента имеются пострадавшие.

Пока не сообщается, кто может стоять за нападением.

Израильский телеканал N12 утверждает, что атаке подверглось судно, которое вело разведку.

Данную информацию пока официально никто не подтвердил.

Ранее неизвестные напали на принадлежащее КСИР иранское судно в Красном море.