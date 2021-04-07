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Передача ВМФ РФ крейсера «Адмирал Нахимов» перенесена на 2023 год

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Передача Военно-морскому флоту (ВМФ) Российской Федерации тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов», который проходит ремонт и модернизацию на заводе «Севмаш», станет возможна в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Из-за проблем с поставщиками передача крейсера «Адмирал Нахимов» флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год», — отметил источник.

Пресс-служба «Севмаша» комментировать данную ситуацию отказалась.

Ранее National Interest перечислил пять лучших российских военных кораблей.

«Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации является заметное усиление ударной мощи крейсера. Он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс» каждый.

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