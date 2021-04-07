Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, как долго будут находиться российские военные у границ Украины.

«Россия никому не угрожала и не угрожает, российские силы находятся на территории РФ там, где это целесообразно, будут они там находиться так долго, сколько посчитают целесообразным военное ведомство и главнокомандующий», — заявил Песков.

Ранее США выразили озабоченность увеличением группировки российских войск на границе с Украиной и попросили Москву объяснить происходящее. Представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал действия России «запугиванием» Украины и заявил, что Вашингтон передал «украинским партнерам сигнал уверенности».

Россия заявила, что находится в контакте с Соединенными Штатами на высоком уровне по поводу напряженности на Украине. Также Москва отвергла опасения Запада по поводу наращивания российской военной мощи на юге.