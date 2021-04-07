МИД обвинил НАТО в наращивании активности в Черном море

НАТО наращивают свои вооруженные силы в Черном море и на Украине, то есть в непосредственной близости от границ России. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

«Одновременно происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ», — сказала Захарова.

По ее словам, в 2021 году будут проведены семь совместных учений на Украине со странами-членами альянса. Также активизировалась иностранная разведывательная деятельность на границе России и Украины, а также по линии соприкосновения в Донбассе. Для этого используются летальные аппараты и радиоэлектронные средства.

Кроме того, НАТО продолжают финансово и материально-логистически поддерживать украинские вооружения, а также поставлять летальные вооружения, обучать украинских военных.

В МИДе также заявили, что Украина продолжает стягивать войска к линии соприкосновения в Донбассе и нарушать установленный режим прекращения огня.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.