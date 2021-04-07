В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявляет об обстреле Донецка и его пригорода украинскими военными.

Как сообщает представительство ДНР в своем Telegram-канале, в 18.15 украинская сторона выпустила 15 мин калибром 120 мм по поселку Веселое в пригороде Донецка. После этого в 19.20 пять мин того же калибра были выпущены по самому Донецку.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины могут начать полномасштабное нападение на Донбасс.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев будет открывать огонь только в случае атаки на украинские войска или в случае наличия угрозы для них. Украинский вице-премьер, министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников в свою очередь отверг обвинения в подоготовке Киевом наступления в Донбассе.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.