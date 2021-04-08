Кравчук заявил, что готов «застрелить» парашютистов с флагами РФ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что он готов стрелять в парашютистов с российскими флагами. Такое заявление он сделал в интервью Дмитрию Гордону в эфире телеканала «Украина 24».

На вопрос журналиста, собирается ли он стрелять, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами», бывший глава государства ответил положительно. «Использую обязательно», — ответил Кравчук.

По словам политика, у него дома имеется боевое оружие, которое он будет использовать по назначению. При этом оно уже «почищено и подготовлено», указал экс-президент.

«Я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. <...> Я его убью, как только он появится. Что будет дальше — меня уже не интересует, но я его убью», — сказал Кравчук.

Бывший украинский лидер в ходе интервью также призвал своих врагов обходить его дом, поскольку он «сам себя охраняет».

Он также считает, что в случае вторжения на Украину на защиту страны встанут все демократические силы в мире, в том числе США.