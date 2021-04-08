Генерал СБУ предупредил, что Украина потеряет территории из-за НАТО

Бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Вовк заявил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими территориями на юго-востока страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что к этому привело бы участие России во внутриукраинском конфликте и отступление в дальнейшем Североатлантического альянса.

«Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдем на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией?», — сказал генерал-майор.

Вовк выразил мнение, что без Донбасса и Крыма Украину не захотят принять в НАТО.

«Никто нас не будет защищать в такой ситуации в стране, когда у нас нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов страны», – сказал он.

Вовк также подчеркнул, что ситуация ухудшится, если Украина допустит НАТО к правому берегу, а в альянсе решат отступать, как это произошло в Грузии в 2008 году.

По мнению военнослужащего, члены НАТО будут отступать до тех пор, пока за ними не останутся Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области.

Ранее сообщалось, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.