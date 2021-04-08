Белоруссия и Россия согласовали вопросы реализации Договора по открытому небу в двустороннем формате. Об этом сообщила 8 апреля пресс-служба Минобороны Белоруссии, передает ТАСС.

Отмечается, что стороны также согласовали вопросы совместной инспекционной деятельности по Венскому документу в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Соответствующие решения были приняты на 59-м белорусско-российском заседании по вопросам контроля вооружений, проходящем в Минске.

По данным «Sputnik Белоруссия», российскую делегацию возглавил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, белорусскую — руководитель Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Олег Воинов.