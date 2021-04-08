Один человек погиб при обстреле территории ДНР

Один человек погиб в четверг, 8 апреля, на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Это произошло во время обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.

«С прискорбием сообщаем, что в результате обстрела погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», — говорится в сообщении.

Информацию о нарушении направили представителям украинской стороны в СЦКК. Планируется, что в отношении нарушителей, открывших огонь, примут меры.

В управлении Народной милиции ДНР ранее допустили, что прибытие в регион украинского президента Владимира Зеленского привело к усилению обстрелов со стороны силовиков Украины.

Правительство Украины в апреле 2014 года начало военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Регионы объявили о независимости после событий на Украине в феврале 2014 года.

Вопрос, связанный с урегулированием ситуации в Донбассе, прорабатывают на встречах контактной группы в Минске.

Ранее В ЛНР сообщили, что украинские силовики за сутки один раз нарушали перемирие.