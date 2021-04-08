Меркель призвала Путина сократить российское военное присутствие близ границ Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным потребовала сократить российское военное присутствие близ границ Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя кабмина ФРГ Ульрики Деммер.

«Предметом разговора, помимо прочего, было усиленное военное присутствие России вокруг востока Украины. Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации», — сообщила Деммер.

Ранее сообщалось, что Путин и Меркель обсудили провокационные действия Киева в Донбассе.

До этого стало известно, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате.

Украинские силовики в конце марта сообщали, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных.

В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.