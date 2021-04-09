МиГ-35 будет оснащен искусственным интеллектом

Истребитель МиГ-35 будет оснащен элементами искусственного интеллекта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корпорацию «МиГ», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха.

«Уже внедряется экспертная система с элементами искусственного интеллекта», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что система поможет летчику принять решение в сложной ситуации. Также истребитель получит систему интегрированного зрения, позволяющую видеть в непростых погодных условиях.

Ранее стало известно, что Ростех объединит Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), компании «Сухой» и «МиГ» в единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление самолетными программами и другими активами ОАК.

Инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, который расположится в Москве, в его состав войдут все авиационные конструкторские бюро (КБ). Перемещение авиационных КБ в другие регионы не стоит в повестке дня.