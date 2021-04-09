В России прокомментировали сообщения о кораблях США в Черном море

Российские политики прокомментировали сообщения СМИ о возможных планах США направить военные корабли в Черное море «в знак поддержки Украины». Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, член комитета Государственной думы по международным делам Елена Панина считает, такой шаг со стороны Вашингтона еще больше усложнит обстановку вокруг Донбасса, и это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам.

Депутат также вспомнила, что экипаж американского эсминца «Дональд Кук» во время своего пребывания в Черном море в апреле 2014 года устрашился приближения российского Су-24. Панина отметила, что американцам лучше не создавать почву для повторения подобных ситуаций.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что планы Военно-морских сил США по присутствию в регионе не станут сюрпризом или поводом для паники.

«Да, за последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет, исходя хотя бы из положений конвенции Монтре», — сказал Затулин.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США могут в ближайшее время направить в Черное море боевые корабли из-за предполагаемого «роста российской военной активности» на границе с Украиной.

В дальнейшем Пентагон не подтвердил соответствующую информацию.

8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным потребовала сократить российское военное присутствие близ границ Украины.

До этого стало известно, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате.