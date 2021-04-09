Forbes оценил возможности России и Украины в воздушном столкновении

У Украины нет шансов, если начнется масштабная война с Россией. Об этом заявили военные аналитики журнала Forbes.

Как утверждают авторы, украинские ВВС не обновляли пилотируемые боевые самолеты последние 30 лет. После распада СССР Украина продала наиболее востребованные истребители и штурмовики, а оставшееся оружие утилизировала. В настоящий момент у Украины есть 125 самолетов и вертолетов, большинство из которых «старше своих пилотов».

Эксперты считают, что Киев может закупить американские истребители F-15, но даже при таком раскладе в войне победу в воздухе одержит Москва.

«Даже новейшие самолеты и вертолеты не продержатся долго в полномасштабной войне с Россией, на вооружении которой находятся около 500 современных боевых самолетов», — утверждается в материале.

Также аналитики убеждены, что российские системы ПВО дальнего действия могут сбить украинские самолеты еще при взлете.

Ранее бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Вовк заявил, что вмешательство НАТО в ситуацию на юго-востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими территориями.