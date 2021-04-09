Песков оценил заявления США о российской армии у границ Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявления США о нахождении российской армии у границ Украины.

«В целом, вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры наших группировок, которые находятся на нашей территории. Россия вольна принимать любые меры по обеспечению своей безопасности», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что сейчас идет достаточно беспрецедентная напряженная эскалация в Донбассе, что вызывает обеспокоенность Москвы.

8 апреля представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский в качестве верховного главнокомандующего прибыл в Донбасс.

До этого США выразили озабоченность якобы увеличением группировки российских войск на границе с Украиной. Представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал действия России «запугиванием» Украины и заявил, что Вашингтон передал «украинским партнерам сигнал уверенности».