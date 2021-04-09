США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей в Черное море

США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей через пролив Босфор в Черное море, где они будут находиться до 4 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком МИД.

«Да, у нас есть информация об этом. В соответствии с конвенцией Монтрё, уведомление было сделано по дипломатическим каналам за 15 дней», — уточнил собеседник агентства.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США могут в ближайшее время направить в Черное море боевые корабли из-за предполагаемого «роста российской военной активности» на границе с Украиной.

В дальнейшем Пентагон не подтвердил соответствующую информацию.

8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным потребовала сократить российское военное присутствие близ границ Украины.

На следующий день российские политики прокомментировали сообщения СМИ о возможных планах США направить военные корабли в Черное море «в знак поддержки Украины».