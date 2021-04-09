Турция уведомила РФ о проходе военных кораблей США в Черном море

Турция отправила членам конвенции Монтре уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Турции.

«Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении», — рассказал источник агентства.

Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она была принята во время конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня — 21 июля 1936 года в швейцарском городе Монтре.

Ранее 9 апреля США предупредили Турцию о том, что на следующей неделе два американских военных корабля пройдут через пролив Босфор в Черное море. Согласно конвенции Монтре, Вашингтон обязан уведомлять Анкару о передвижении судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

Накануне источники телеканала CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки в ближайшее время военных кораблей в Черное море. Уточнялось, что целью Вашингтона является демонстрация Киеву своей поддержки.