В Госдуме прокомментировали статью о сдерживании России в проекте бюджета США

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что вместо расходов на сдерживание России и Китая Белый дом мог бы более эффективно бороться с пандемией, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, США оправдывают трату денег налогоплательщиков «страшилками» о якобы исходящей от России и Китая агрессии.

«Вместо расходов на сдерживание России и Китая, которых в Вашингтоне считают главной угрозой, Белый дом мог бы более эффективно бороться с пандемией в собственной стране», — сказал Железняк.

Депутат также добавил, что в последние годы каждый новый американский бюджет содержит статью на сдерживание РФ. Железняк уточнил, что для американских граждан финансирование якобы сдерживания России звучит как «борьба с российской угрозой».

Член комитета Госдумы подчеркнул, в отличие от США, Россия не создает и не ищет себе врагов.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить $715 млрд для министерства обороны.