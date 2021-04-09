Пушилин: Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала РБК.

Пушилин уточнил, что об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.

«За последние несколько лет <...> сейчас наиболее горячий период [на линии соприкосновения]. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно», — сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что об этом также говорят отчеты ОБСЕ.

Он объяснил, что если Украина занимается «бряцанием оружия», такое поведение «очень дорого обойдется Киеву». По его словам, Украина практически нищая страна, и тратить столько ресурсов было бы глупо.

Глава ДНР считает, что США подталкивают Украину к вооруженному конфликту, а Франция и Германия как страны-гаранты не используют возможности, чтобы сократить напряженность в регионе. При этом он отметил, что со стороны руководства НАТО и американских властей в адрес Киева поступает много телефонных звонков с поддержкой.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.