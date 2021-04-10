ДНР сообщает о массовом бегстве украинских военных в Донбассе

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о массовом бегстве украинских военных из Донбасса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ДНР.

Как рассказали в республике, за минувшие две недели сбежали 244 служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом наибольшее число военных, покинувших расположения частей, зафиксировано в 36-й бригаде морской пехоты, там сбежали 44 человека.

По версии Народной милиции, причинами дезертирства могли стать обострение ситуации в регионе и возросший риск возобновления крупномасштабных боевых действий. При этом в ведомстве добавили, что почти 20% сбежавших украинских военных являются офицерами, некоторые из них – командиры взводов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.

В Киеве в свою очередь заверили, что не имеют планов по насильственному «освобождению» региона и остаются приверженными политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.