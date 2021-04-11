Украинский военный погиб в Донбассе

В Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook.

Согласно сообщению, за минувшие сутки ополченцы «десять раз нарушили режим прекращения огня, из которых девять обстрелов по позициям украинских защитников и один пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения».

«Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Еще один военнослужащий был ранен, его госпитализировали, говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.

В Киеве в свою очередь заверили, что не имеют планов по насильственному «освобождению» региона и остаются приверженными политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.