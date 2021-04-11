Турция заморозила сделку по закупке вертолетов у Италии

Турция приостановила сделку по закупке у итальянской компании Leonardo учебных вертолетов на €70 млн после высказывания итальянского премьера Марио Драги о турецком лидере Реджепе Тайипе Эрдогане. Об этом пишет la Repubblica.

Согласно сообщению, власти Турции требуют официальных извинений от правительства.

«Пока из Рима не поступают ответы, власти Турции начали передавать угрожающие сигналы», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал турецкого лидера Тайипа Эрдогана после ситуации со стулом для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Драги также назвал Эрдогана диктатором.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осталась без стула в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В мероприятии также принял участие глава Евросовета Шарль Мишель. На кадрах опубликованного видео заметно, что ситуацию разрешили тем, что фон дер Ляйен смогла присесть на стоящий в помещении диван. Эрдоган отметил, что такой инцидент мог произойти из-за ошибки с кабинетом, в котором должно было проходить мероприятие.