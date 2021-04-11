NI раскрыл правду об устаревающих ракетах США

Американские межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III скоро устареют и перестанут быть пригодными, предупредил журналист издания National Interest Питер Хьюсси.

Автор материала раскритиковал стремление властей вложиться в программу по продлению срока службы Minuteman III, принятых на вооружение в 1970 году. Журналист напомнил, что ракеты уже проходили модернизацию в 90-х и 2000-х годах, чтобы увеличить срок их эксплуатации до 2030 года.

«По крайней мере дюжина экспертных исследований показывает, что MM не может продержаться сильно дольше 2030 года», – подчеркивает Хьюсси.

Он обращает внимание, что власти США поддерживают программу по продлению срока службы ракет, так как считают ее дешевле реализации проекта по созданию новых ядерных ракет стратегического сдерживания (GBSD). При этом для сохранения Minuteman III потребуется модернизация всей системы, затраты на которую в расчетах не учитываются.

Ранее National Interest сообщил о нехватке у Соединенных Штатов новейших истребителей.