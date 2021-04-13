Турецкая прокуратура требует ареста адмирала за защиту конвенции Монтре

Прокуратура Турции потребовала заключить под стражу одного из отставных адмиралов, который подписал письмо в защиту конвенции Монтре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Джеляля Ульгена, представляющего интересы задержанных.

Юрист рассказал, что прокуратура страны потребовала арестовать отставного адмирала Эргуна Менги. «Еще для девяти человек, подписавших письмо, она потребовала домашнего ареста, а четверых — освободить под подписку о невыезде», — сообщил Ульген.

Он добавил, что решение о мере пресечения им примет суд.

Ранее 103 отставных турецких адмирала написали письмо, где назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции. В послании они отметили, что документ вернул стране права на проливы Босфор и Дарданеллы. Также военные выступили против пересмотра данного соглашения из-за проекта канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор, чтобы соединить Мраморное море с Черным.

Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым это письмо отставных турецких адмиралов.