Украинские военные 4 раза за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Вооруженные силы Украины четыре раза за прошедшие сутки, 12 апреля, нарушили режим прекращения огня на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

Отмечается, что обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы Золотого-5 и поселка Молодежное.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций со стороны представителей Киева на заседаниях контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп, запланированных на 13 и 14 апреля.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.