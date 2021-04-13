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Военнослужащий во время учений Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики по огневой подготовке, апрель 2018 года Военнослужащий во время учений Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики по огневой подготовке, апрель 2018 года

Украинские военные 4 раза за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

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Вооруженные силы Украины четыре раза за прошедшие сутки, 12 апреля, нарушили режим прекращения огня на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

Отмечается, что обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы Золотого-5 и поселка Молодежное.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций со стороны представителей Киева на заседаниях контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп, запланированных на 13 и 14 апреля.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

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