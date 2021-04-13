Глава офиса Зеленского призвал США разместить на Украине ЗРК Patriot

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США следует разместить на украинской территории зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом он сказал в интервью журналу Time.

По словам Ермака, «Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада».

При этом он обратил внимание на то, что несмотря на такую ситуацию, ближайшие американские ракеты Patriot находятся в Польше, в то время как должны быть расположены на Украине.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью этому же журналу сказал, что перемещение российской армии вблизи украинской границы якобы нацелено на запугивание Киева и стран Запада.

«Они хотят, чтобы мы боялись... чтобы Запад боялся силы России, ее мощи», — заявил глава Украины.

Он также выразил мнение, что Москва якобы пытается «накалить ситуацию настолько, чтобы показать, что страны Запада проявят нерешительность в поддержке украинского государства.

Ранее американские СМИ сообщили, что РФ якобы стягивает войска к границе с Украиной. Подобные заявления делали и в Киеве. В Москве пояснили, что аналогичные публикации помогут переложить вину на Россию в случае обострения внутреннего конфликта на Украине, и неоднократно подчеркивали, что российская сторона никогда не влияла и не влияет на происходящее на юго-востоке украинского государства.

В дальнейшем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американский телеканал CNN выдал украинские танки за российские.