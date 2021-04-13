США предоставят Литве гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году

Литва получит от Соединенных Штатов одноразовые ручные противотанковые гранатометы M72 LAW. Как сообщает Sputnik Литва со ссылкой на министерство обороны балтийской республики, американцы приняли гранатометы на вооружение в 1962 году.

«Церемония передачи вооружений пройдет в среду, 14 апреля, в штабе батальона имени великого князя литовского Гедиминаса в Вильнюсе. Стоимость оружия составила 10 миллионов долларов», — уточнили в ведомстве.

Планируется, что M72 LAW будут распределять в Литве между подразделениями Добровольческих сил литовской армии.

Известно, что американские военные ознакомили инструкторов Добровольческих сил с использованием данного вооружения. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, гранатометы существенно помогут в «повышение сдерживания» и обеспечении безопасности Балтийского региона.

Гранатометы принимались на вооружение в американской армии 60 лет назад в качестве индивидуального противотанкового оружия.

Ранее сообщалось, что США будут модернизировать ядерное оружие.