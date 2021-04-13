Военный ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВС Украины

Военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) погиб в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщило агентство «Луганскинформцентр» со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что инцидент произошел 12 апреля в районе населенного пункта Михайловка. Военный ЛНР погиб от снайперского оружия.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины четыре раза за прошедшие сутки, 12 апреля, нарушили режим прекращения огня на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Отмечалось, что обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы Золотого-5 и поселка Молодежное.

Накануне в министерстве иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что опасаются провокаций со стороны представителей Киева на заседаниях контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп, запланированных на 13 и 14 апреля.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.