Разведка США считает, что КНДР может возобновить испытания ядерного оружия

Северная Корея может возобновить испытания ядерного оружия. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на доклад разведки США.

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может предпринять ряд агрессивных и потенциально дестабилизирующих действий, чтобы изменить региональную среду безопасности и внести разлад в отношения США и их союзников — включая возобновление испытаний ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море 25 марта. По данным южнокорейских военных, снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген. Ракеты пролетели 450 км на высоте 60 км.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон даст соответствующий «ответ», если КНДР продолжит испытания баллистических ракет.