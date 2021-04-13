В Белом доме назвали сроки вывода войск США из Афганистана

Соединенные Штаты планируют начать вывод войск из Афганистана до 1 мая текущего года, он должен быть завершен к 11 сентября, заявил высокопоставленный представитель Белого дома журналистам. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы начнем выводить оставшиеся войска упорядоченным образом до 1 мая и планируем вывести все войска из страны перед годовщиной (терактов) 11 сентября», — заявил представитель американской администрации.

По его словам, 11 сентября является крайним сроком, вывод войск может быть завершен раньше.



Ранее издание Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщило, что президент США Джо Байден намерен вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.