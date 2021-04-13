Разведка США полагает, что Россия будет ослаблять влияние США и западные альянсы

Россия будет пытаться ослабить влияние США и альянсы стран Запада. Такого мнение придерживается разведка США в своем ежегодном докладе, передает РИА «Новости».

«Москва продолжит использовать в этом году разнообразие тактик с целью подорвать влияние США, развивать новые международные нормы и партнерства и разделять западные страны, ослаблять западные альянсы и демонстрировать способность России управлять ходом мировых событий как главный игрок в новом многополярном мировом порядке», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны и введения новых санкций в ответ на приписываемые России враждебные действия.

Среди потенциальных ответных мер рассматриваются санкции против отдельных лиц и организаций в РФ, а также «высылка российских сотрудников разведки», которые, по версии Вашингтона, могут находиться в США «под дипломатическим прикрытием».