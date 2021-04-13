Польша отвергает обвинения в нарушении воздушной границы Белоруссии

Министерство обороны Польши отвергает обвинения в нарушении воздушной границы Белоруссии 12 апреля текущего года, сообщается на странице ведомства в социальной сети Twitter.

«Военные самолеты вечером 12 апреля текущего года не работали вблизи государственной границы между Польшей и Белоруссией», — заявляет министерство.

Кроме того, польское ведомство подчеркивает, что воздушное пространство находится под постоянным контролем.

Ранее белорусское минобороны сообщило, что 12 апреля неустановленное воздушное судно нарушило государственную границу страны. Нарушение произошло со стороны Польши, впоследствии воздушное судно скрылось также на польской территории.

В связи с произошедшим в военное ведомство Белоруссии был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве в стране, белорусская сторона потребовала провести проверку и проинформировать Минск о ее результатах.