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Военные новости

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Times: Британия хочет вывести почти весь свой контингент из Афганистана

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Газета Times узнала о том, что власти Великобритании планируют вывести с территории Афганистана почти всех своих военных.

Согласно представленным данным, контингент Британии в Афганистане составляет 750 солдат. Источник издания отметил, что без поддержки американских военных, на чьи базы и инфраструктуры опираются британцы, им придется тяжело.

Собеседник агентства добавил, что Британия может принять решение о передаче Афганистану контроля над академией в Кабуле, где расположены тренировочные базы.

Ранее в Белом доме назвали сроки вывода войск США из Афганистана.

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