Глава Генштаба РФ назвал Армению ключевым союзником в Закавказье

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что Армения является ключевым союзником России в Закавказье. Об этом он сообщил в ходе встречи с начальником генерального штаба Армении Артаком Давтяном, передает РИА «Новости».

«Рад приветствовать вас в Москве. Армения – ключевой союзник и партнер России в Закавказье», — сказал он в начале переговоров.

По словам Герасимова, показателем высокого уровня двусторонних отношений «является функционирование на территории Армении 102-й российской военной базы».

«Представители министерства обороны Армении ежегодно принимают участие в масштабных мероприятиях Минобороны России, и всегда делегации представлены на высоком уровне», — добавил Герасимов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в Вооруженных силах республики осуществляются «масштабные реформы» в тесном сотрудничестве с РФ.