Байден объявил вывод войск из Афганистана с 1 мая

Президент США Джозеф Байден заявил, что США выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«США начнут окончательный вывод военнослужащих с 1 мая этого года», — сказал Байден.

Он добавил, что вывод войск будет проходить упорядоченно и в координации с союзниками, которые имеют больше сил в Афганистане, чем США.

«Мы завершим вывод до того, как будем отмечать годовщину событий 11 сентября», — сказал Байден.

При этом президент подчеркнул, что США добились выполнения всех своих задач в Афганистане.

«Пришло время положить конец самой длинной войне Америки, пришло время вернуть наших военных домой», — добавил Байден.

Ранее президенты Афганистана и США Ашраф Гани и Джо Байден провели телефонный разговор и обсудили вывод войск США из страны к сентябрю.

В российском МИДе, в свою очередь, выразили озабоченность возможной эскалацией конфликта в Афганистане из-за того, что США отсрочили вывод войск до осени.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.