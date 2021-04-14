Минобороны Украины: РФ хочет разместить ядерное оружие в Крыму

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия планирует разместить в Крыму ядерное оружие. При этом министр не привел доказательств, передает РИА «Новости».

«Инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия… Наличие ядерного оружия на полуострове представляет проблемы военно-политического, юридического характера», — сказал он, выступая в Европарламенте.

Таран не объяснил, почему так считает и не привел доказательств.

По словам Тарана, Россия «представляет угрозу для национальной безопасности Украины» и поблагодарил европейские страны за помощь Украине.

«Я очень рад, что ваши страны уделяют такое внимание и принимают меры, чтобы попытаться остановить враждебные действия России на границах Украины», — сказал он.

Министр добавил, Украина обеспокоена действиями российских военных у границ страны.