США намерены и дальше поставлять оружие Украине

США намерены и дальше поставлять Украине некоторых видов вооружений и своих военных инструкторов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает РИА «Новости».

«Мы уже некоторое время оказываем Украине материальную поддержку. Это включает в себя небоевое снаряжение, некоторые виды вооружений, а также ряд военных инструкторов, которых мы направляли для помощи Украине. Мы планируем продолжить это делать, основываясь на ее потребностях», — сказал Остин.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина не хочет воевать и не готовит никаких наступательных действий в Донбассе.

До этого в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что вооруженные силы Украины четыре раза за прошедшие сутки, 12 апреля, нарушили режим прекращения огня. В результате инцидента погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.