МИД Турции: США отменили проход своих военных кораблей в Черное море

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Соединенные Штаты отменили проход своих военных кораблей в Черное море. Об этом он сказал в эфире телеканала NTV.

Ранее, по данным СМИ, американское посольство в Анкаре сообщило турецкой стороне, что проход двух военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.

По словам Чавушоглу, Соединенные Штаты уведомили турецкую сторону об отмене прохода кораблей в устной форме. При этом министр отметил, что если в Вашингтоне передумают, то у них есть еще три дня для осуществления своего плана. Если в течение этого периода американские судна все же не пройдут через пролив Босфор, то Соединенным Штатам вновь придется делать уведомление за 15 дней до предполагаемого прохода.

Глава МИД Турции добавил, за последнее время американская сторона направила 14 уведомлений о проходе своих военных кораблей в Черное море, из них пять потом были отменены.

9 апреля источник в МИД Турции сообщал, что США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей через пролив Босфор в Черное море, где они будут находиться до 4 мая.

Накануне стало известно, что американский ракетный эсминец Donald Cook («Дональд Кук») пополнил запасы топлива и припасов на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит и направился к Черному морю.