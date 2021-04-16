США после выхода из Афганистана направят ресурсы на Индо-Тихоокеанский регион

После вывода войск из Афганистана Соединенные Штаты направят освободившиеся ресурсы на Индо-Тихоокеанский регион, заявил представитель американской администрации в ходе брифинга. Его слова приводит Reuters.

Представитель администрации США отметил, что одной из причин решения о выходе из Афганистана стала необходимость освободить время, внимание и ресурсы для решения «ключевых вызовов XXI века». При этом, по его словам, такие вызовы «в основном связаны с Индо-Тихоокеанским регионом».

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны. По его словам, вывод войск должен быть завершен к 11 сентября.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.