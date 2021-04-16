В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли север Донецка

Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли северную окраину Донецка и поселок Старомихайловка. Об этом заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщает ТАСС.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ в 08.35 по направлению населенный пункт Пески — город Донецк («Вольво-Центр»), выпущено две мины из миномета калибра 120 мм. При попытке задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины получен ответ от украинской стороны в СЦКК: обстрел не подтверждаем», --уточняется в сообщении.

Появилась информация, что украинские силовики также обстреляли населенный пункт Старомихайловка. Согласно предварительным данным, были выпущены пять снарядов. В настоящий момент сведения о жертвах и пострадавших при обстрелах, произошедших в пятницу, 16 апреля, отсутствуют.

В Донбассе с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Ранее МИД обвинил Киев в попытке отвлечь внимание от Донбасса информационной агрессией против РФ.