Шойгу рассказал, за что был награжден званием Героя России

Министр обороны Сергей Шойгу получил золотую звезду Героя России за участие в миротворческих операциях в Южной Осетии, Абхазии и в Приднестровье. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование. Ну много там сопутствующих было вещей», — сказал Шойгу об операции в Южной Осетии 1992 года.

Следующими, по его словам, были конфликты в Абхазии и Приднестровье.

Шойгу рассказал, что он впервые услышал о присвоении ему звания Героя России перед парадом Победы, когда мимо него прошел занимавший тогда пост президента Борис Ельцин со словами «Надо дать Героя». Министр получил его спустя пять лет.

Он также добавил, что никогда не мечтал возглавлять военное ведомство.

В заключение, Шойгу отметил, что военная операция в Сирии позволила армии сделать очень серьезный качественный шаг вперед, проверить людей, оружие, систему образования и боевой подготовки, возродить боевой дух офицера.