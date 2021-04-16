В США не исключили увеличения числа своих военных на Украине

Временный поверенный в делах США Кристина Квин заявила, что Вашингтон может увеличить военное присутствие на Украине. Такое заявление она сделала на совместном брифинге с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, передает РИА «Новости».

Дипломат указала, что в настоящее время на Украине на постоянной основе находится контингент, состоящий из 160 американских военнослужащих.

«Если по нашим оценкам потребности увеличатся и надо будет увеличивать (их количество. — «Газета.Ru»), мы этот вопрос рассмотрим», — сказала Квин.

Она также отметила, что США и их партнеры внимательно наблюдают за ситуацией на Украине.

Как сообщалось, Шмыгаль в свою очередь на этом брифинге заявил, что Киев просит Соединенные Штаты расширить программу подготовки украинских солдат американскими инструкторами.

На этой неделе глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США намерены и дальше поставлять Украине некоторые виды вооружений и своих военных инструкторов.