В МИДе ответили на обвинения США в выплатах РФ талибам* за убийство военных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения Вашингтона в адрес Москвы о том, что российская сторона якобы выплачивала вознаграждения боевикам в Афганистане за убийства американских солдат. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она заявила, что Россия требует от США предоставить «конкретные факты, на основании которых делаются подобные голословные утверждения».

«В очередной раз заявляем, что прозвучавшие обвинения являются ни чем иным, как домыслами и фобиями американского разведсообщества», — указано в комментарии.

Накануне высокопоставленный чиновник в администрации США заявил, что разведка США не до конца уверена в приписываемой России причастности к выплатам вознаграждений боевикам в Афганистане за убийства американских солдат.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга при этом заявила, что американская сторона полагает, что Москва должна объяснить Вашингтону утверждения о приписываемой РФ причастности к выплатам боевикам в Афганистане.

До этого Госдеп обвинил Россию в ухудшении отношений с США. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс перечислил претензии США к РФ. Среди них оказались обвинения в «хакерских атаках» в период американских президентских выборов в 2016 и 2020 годах, а также в предоставлении «наград талибам (организация запрещена в России)» за убийство американских солдат в Афганистане.

Российская сторона ранее категорически отвергала предположения о возможной причастности к выплате вознаграждений афганским боевикам.